Музыкант Слава Марлоу рассказал об опухоли в голове

Битмейкер и саунд-продюсер Моргенштерна Артём Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, признался, что в его жизни наступил непростой период. Виной всему опухоль в его голове.
Как
Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль), — написал музыкант в соцсети.
Слава Марлоу добавил, что такая же киста есть у всех членов его семьи.
Также отмечается, что он решил поддержать детей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Для этого он выпустил подушки со своим изображением, все доходы от их продажи он намерен перечислить в фонд Константина Хабенского.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов объявил о заболевании раком лимфатической системы. Он не теряет надежды вылечиться: ведь болезнь обнаружена на ранней стадии. Сейчас фокусник проходит курс химиотерапии, и лечится он в самой обычной больнице.