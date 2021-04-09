Музыкант Слава Марлоу рассказал об опухоли в голове

https://static.news.ru/photo/75bb8e44-9ab0-11eb-9d64-96000091f725_660.jpg Слава Марлоу/Slava Marlow Фото: slavamarlow/instagram.com

Битмейкер и саунд-продюсер Моргенштерна Артём Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, признался, что в его жизни наступил непростой период. Виной всему опухоль в его голове.

Как рассказал исполнитель на своей странице в Instagram, новообразование выявили ещё в 14 лет. Певец давно не проходил обследование, и это его беспокоит.

Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль), — написал музыкант в соцсети.

Слава Марлоу добавил, что такая же киста есть у всех членов его семьи.

Также отмечается, что он решил поддержать детей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Для этого он выпустил подушки со своим изображением, все доходы от их продажи он намерен перечислить в фонд Константина Хабенского.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов объявил о заболевании раком лимфатической системы. Он не теряет надежды вылечиться: ведь болезнь обнаружена на ранней стадии. Сейчас фокусник проходит курс химиотерапии, и лечится он в самой обычной больнице.