Муцениеце и Меньшова разрыдались на шоу о разводе

https://static.news.ru/photo/01af2c60-0adf-11eb-9df7-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram анонс нового выпуска шоу «Честный развод». Героем передачи стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Прекрасная Юлия Меньшова стала гостем нашей программы! Это не передать словами! Дыхание жизни, вдохновение, ощущение настоящей женщины! Спасибо Юле за эту беседу! — написала в комментариях к ролику Муцениеце.

На кадрах анонса видно, как во время обсуждения темы развода обе звезды не могут сдержать своих эмоций и начинают плакать.

По словам Юлии Меньшовой, Муцениеце сейчас держится за надежду, что может быть, она снова сойдётся с бывшим мужем. Она также рассказала о своём расставании с Игорем Гординым, с которым ей удалось помириться и стать снова счастливой.

Агата Муцениеце была замужем за актёром Павлом Прилучным. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от актрисы последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга, писал NEWS.ru.