Муцениеце и Меньшова разрыдались на шоу о разводе

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram анонс нового выпуска шоу «Честный развод». Героем передачи стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Прекрасная Юлия Меньшова стала гостем нашей программы! Это не передать словами! Дыхание жизни, вдохновение, ощущение настоящей женщины! Спасибо Юле за эту беседу! — написала в комментариях к ролику Муцениеце.
На кадрах анонса видно, как во время обсуждения темы развода обе звезды не могут сдержать своих эмоций и начинают плакать.
По словам Юлии Меньшовой, Муцениеце сейчас держится за надежду, что может быть, она снова сойдётся с бывшим мужем. Она также рассказала о своём расставании с Игорем Гординым, с которым ей удалось помириться и стать снова счастливой.
Агата Муцениеце была замужем за актёром Павлом Прилучным. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Недавно от актрисы последовали обвинения в домашнем насилии в адрес экс-супруга, писал NEWS.ru.
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