Моргенштерн сделал предложение своей девушке в одних трусах

Российский рэпер Алишер Моргенштерн сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. 23-летний музыкант в одних трусах и при всей своей команде встал на одно колено после съёмок на площадке и потребовал ответа: выйдет ли она за него?

Дилара, с которой Моргенштерн состоит в отношениях уже несколько лет, сначала сказала, что обдумает его, но когда он начал возмущаться, что ему нужен ответ здесь и сейчас, она сказала «да».

Женщина моя любимая, будешь моей женой реально? — сказал он.

Дело в том, что около месяца назад Дилара в шутку сама предложила музыканту жениться на ней и тоже устроила по этому поводу целую церемонию. Сейчас же девушка получила настоящее предложение, пусть и немного не традиционное.

У себя в Instagram Дилара выложила видео и фото момента предложения и сообщила, что получила то, что хотела, «хоть и не просила об этом».

Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям, — сказала невеста рэпера.

При этом в конце июня Моргенштерн опроверг сообщения о его предстоящей свадьбе, чем сильно разочаровал поклонников. Музыкант не понял, кто распространил сообщение о его женитьбе, и поспешил сообщить, что никакого предложения он не делал.