Мнение об СВО, дочь в США: «отменят» ли Агутина в России вслед за Орбакайте

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Леонид Агутин

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» певец Леонид Агутин перенес запланированные концерты в Челябинске и Екатеринбурге на конец ноября. В среду, 27 марта, артист отмечает 30-летие творческой деятельности, у него была запланирована серия выступлений по России. Агутин начал петь еще раньше, но именно весной 1994-го вышел его дебютный альбом «Босоногий мальчик». Как Агутин стал звездой и кто ему в этом помог, сколько сейчас стоят его корпоративы и могут ли «отменить» «босоногого мальчика», что он говорил об СВО — разбирался NEWS.ru.

Кто заметил талант Агутина

Леонид Агутин родился в музыкальный семье. Его отец Николай Петрович — советский композитор, поэт-песенник, концертный директор Москонцерта, работал администратором в группах «Веселые ребята» и «Песняры». Мама — учительница начальных классов, заслуженный учитель.

«Я понял, что сын станет артистом, еще в его детстве: по его тяге к инструментам, искусству, написанию стихов. В пять лет я отвел его за руку в музыкальную школу, он пошел с удовольствием. В семь лет Леня уже полюбил пианино и с удовольствием играл детские этюды. Я понимал, что он — перспективный парень», — рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru отец певца Николай Агутин.

Агутин-старший вспоминает, как в школьные годы Леонид создал первую музыкальную группу. После окончания учебного заведения будущий артист проходил службу на советско-финской границе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Агутин

Как Агутин выступал на разогреве у Маликова

По словам отца Агутина, из армии Леонид вернулся с новыми песнями, и они вместе отобрали несколько композиций для исполнения на сцене. И хотя Агутин-младший считался еще начинающим певцом, благодаря связям Николая Петровича у него появилась возможность выступать для широкой аудитории.

«Я готовил большие программы на стадионах и во Дворцах спорта и брал сына на разогрев к кому-то из известных артистов. В ту пору были популярны Дима Маликов, Юрий Антонов, Михаил Муромов... Леня выступал у них „на разогреве“», — поделился Агутин-старший.

Сам Леонид вспоминал в интервью, что выступал с Азизой, «На-На», Женей Белоусовым и другими артистами, кто был готов взять его к себе в первое отделение.

«Мне удавалось даже пролезть на телевидение в популярные тогда музыкальные передачи „Звуковая дорожка“, „Топ-секрет“, „Музобоз“, „50 на 50“ и „Шире круг“. Я приходил, пел, и мое выступление потом показывали по телевизору. Но оно проходило почему-то бесследно, просто исчезало, не оставляя никакого шлейфа», — сказал он в интервью.

Как Агутин действительно стал «босоногим мальчиком»

Композиция «Босоногий мальчик», написанная в латиноамериканском стиле, принесла популярность Агутину. В 1992-м он стал лауреатом на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-92».

«Там было очень много хороших участников. Но он (Леонид Агутин. — NEWS.ru) был необычный. Стоял на сцене такой мальчишечка, молоденький, худенький. И — босиком. Это вызывало у всех чувство умиления. И музыка у него отличалась: эти испанские мотивы вызывали интерес», — вспоминал в беседе с NEWS.ru известный музыкальный продюсер Леонид Дзюник, который присутствовал на конкурсе в составе жюри.

В Ялте Агутин три раза исполнил «на бис» свою новую песню и действительно остался босоногим: кто-то украл кожаные сандалии, которые ему дал отец.

Как рассказывает Дзюник, в то время победа в ялтинском конкурсе была мощной заявкой для молодых исполнителей. По его мнению, именно композиция «Босоногий мальчик» определила дальнейший творческий путь Агутина. В других песнях артиста можно заметить элементы регги, латиноамериканской и джазовой музыки, напомнил продюсер.

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Леонид Агутин, 2001 год

Что известно о женах и детях Агутина

В первый раз Леонид Агутин женился в 1988 году. Его избранницей стала обычная девушка Светлана Белых, не имевшая никакого отношения к музыке. Через пять лет их брак распался. Белых никогда не рассказывала в интервью журналистам об Агутине.

В 1994-м артист начался встречаться с балериной Мариной Воробьевой, с которой познакомился на спектакле в Париже. В 1996 году Воробьева родила от Агутина дочь Полину. После появления ребенка пара так и не зарегистрировала брак и скоро рассталась. Впоследствии женщина вышла замуж за итальянца и переехала жить в Европу. Агутин никогда не скрывал наличие у него внебрачной дочери и хорошо с ней общается.

В 1997-м артист начал сотрудничать с певицей Анжеликой Варум. Они записала дуэтом песню «Королева» и сняли клип. В 2000-м Агутин и Варум зарегистрировали брак. У них родилась дочь Елизавета, которая почти с самого рождения живет в Майами, у нее есть американский паспорт. Она пошла по стопам родителей и тоже выступает на сцене.

Где на самом деле живут Агутин и Варум

Леонид Агутин неоднократно говорил о том, что живет с супругой — Анжеликой Варум — в России и не собирается переезжать. По его словам, в Штатах у них так называемая зимняя дача. Эту квартиру супруги приобрели еще в начале нулевых.

«Раньше было модно иметь в Майами „дачу“, все [артисты, которые могли себе это позволить] там покупали. И Ира Аллегрова, и Валерий Леонтьев, и Игорь Крутой, и Наташа Королева. Просто там собиралась тусовка», — рассказал NEWS.ru организатор звездных гастролей Сергей Лавров, который работал со многими звездами эстрады 1990-х и нулевых.

По информации KP.RU, кроме квартиры, купленной более 20 лет назад, супруги приобрели также 300-метровые апартаменты в штате Флорида. Риелторы оценивают покупку в $2,5 млн. Как написали журналисты, артисты также владеют двухэтажным домом в городке Помпано-Бич стоимостью почти $4 млн.

По сведениям издания, Варум отдельно приобрела таунхаус в Авентуре примерно за $345 тысяч. Все объекты находятся примерно в двух часах езды от Майами, пишут журналисты.

Отец Агутина объяснил NEWS.ru, где большую часть временим живут его сын с женой. «Со мной на даче в Подмосковье. Правда, у сына почти все время гастроли и выступления, поэтому дома он бывает нечасто», — отметил Николай Агутин.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Леонид Агутин и Анжелика Варум

Что Агутин говорил об СВО

В отличие от жены Анжелики Варум, которая отреагировала на начало СВО, опубликовав пост, Агутин был более сдержан. В марте 2022-го в социальной сети он назвал себя патриотом родины и призвал стороны конфликта договориться.

Позже певец никак не высказывался о спецоперации и не комментировал действия ВС РФ в зоне боевых действий.

Остается ли Агутин востребованным, сколько стоят его выступления

Организатор звездных концертов Сергей Лавров считает, что Агутин остается «мегавостребованным» артистом. По его данным, выступление певца на корпоративе стоит 5 млн рублей и его «довольно часто заказывают».

«Агутин, если сейчас будет делать сольник в Москве, то „Лужники“ соберет, даже не „Крокус“», — предположил промоутер.

Летом в рамках 30-летия творческой деятельности у Агутина запланированы два больших концерта: в июне на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, в июле в «Лужниках» в Москве. В марте в его графике значились восемь концертов в разных городах России: один совместно с «Квартетом И» и семь с женой Анжеликой Варум. Выступления в Екатеринбурге и Челябинске были перенесены в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» на конец ноября.

«Я точно знаю, что Агутин входит в пятерку самых востребованных артистов», — такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин.

Он считает, что Агутина в России «как слушали с удовольствием, так и слушают, как любили, так и любят».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Агутин

За что любят Агутина

Отец Агутина убежден, что добиться успеха его сыну помог невероятный трудоголизм. «Леня изначально отказался от плюсовых фонограмм: стал петь под минус или под аккомпанемент. Это его в том числе выделило. Ведь когда он начинал, все почти пели под „плюс“. Вышел — и „плюс“ влупили. Ну тембр у него узнаваемый очень», — отметил Николай Агутин.

Лавров назвал Леонида «музыкальным». «У него мужская харизма. У нас не так много мужиков на эстраде», — подчеркнул продюсер.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Агутина до сих пор любят, потому что его творчество «не приторно и не слащаво».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Агутин

Могут ли Агутина «отменить»

В январе отменили концерты Кристины Орбакайте, хотя дочь Аллы Пугачевой никак не комментировала тему СВО. Лавров сомневается, что то же самое ждет Агутина.

«С Орбакайте немного иная история: она устроила танцы с мамой и с Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на сцене. Что очень не понравилось российской публике: ну как так, пляшет с иноагентом, а потом приехала в России деньги зарабатывать. Агутин и Варум все-таки ведут себя спокойно, не вызывающие», — напомнил Лавров.

Иосиф Пригожин также призвал «не хоронить» Агутина из-за его молчания и не высказанной публично позиции относительно СВО.

«Леонид Агутин — уважаемый музыкант, талантливейший. И если мы всех сейчас будем „хоронить“ из-за того, кто что сказал или не сказал... [то это неправильно]. У нас и так осталось мало хороших артистов», — считает Пригожин.

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