«Мне нечего скрывать»: Ургант пошутил над Певцовым в пикантном виде

Иван Ургант посмеялся над новоизбранным депутатом Дмитрием Певцовым в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий показал актёра в довольно пикантном виде.

Ургант сделал коллаж, на котором Певцов стоит в одном нижнем белье. Подпись к снимку депутата Госдумы гласит: «Мне нечего скрывать. Да и негде!» Коллаж буквально взорвал зрителей. Многие не ожидали увидеть актёра в таком виде.

instagram.com/vecherniy_urgant/

Пользователи начали оставлять восторженные комментарии в Сети, в частности, расхваливая хорошую физическую форму Певцова.

Сам актёр в ближайшее время будет вынужден покинуть штат театра «Ленком». В театре, вероятно, для него сделают новый контракт.

Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Певцов лидировал на выборах в Госдуму в Медведковском избирательном округе Москвы. Такие данные после обработки 73,1% протоколов представлены в столичном штабе по наблюдению за выборами.