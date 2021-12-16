«Много глупых и необразованных»: Собчак о пользователях TikTok

В XXI веке, когда у каждого человека есть доступ к любой информации, миллионы людей продолжают листать картинки в Интернете — так телеведущая Ксения Собчак высказалась о пользователях социальной сети коротких видео TikTok. Она заявила, что наблюдает большое количество «глупых и необразованных» людей.
При этом звезда похвалила людей, читающих книги и стремящихся к знаниям, назвав их интеллектуальной элитой.
Интеллектуальная элита — это всегда была очень узкая группа людей, у которых был доступ к книгам, к образованию. Но главное — эти люди стремились получить знания! И ничего не изменилось: теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но всё равно всё сводится к тому, что миллионы просто листают картинки, — написала Собчак в аккаунте Instagram.
По мнению журналистки, к глупым россиянам относятся пользователи TikTok.
Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то, — резюмировала Собчак.
Ранее российский рок-музыкант Сергей Шнуров рассказал, почему у него нет аккаунта в TikTok. По словам исполнителя, ему не нужна популярность. Он также назвал себя «староватым для этих игр». Шнуров также отметил, что не планирует заводить аккаунт в этой соцсети.