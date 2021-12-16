«Много глупых и необразованных»: Собчак о пользователях TikTok

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух не смог сдержать эмоций в финале шоу «Ледниковый период», говоря об отсутствии Татьяны Тарасовой. Последняя запись шоу прошла без участия заслуженного тренера, которая сейчас находится в больнице, сообщает «Собеседник».

Авербух в своей речи сказал несколько тёплых слов о прославленной фигуристке и заслуженном тренере. Зрители подбодрили спортсмена аплодисментами. Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин выразили надежду, что восьмой сезон популярного...