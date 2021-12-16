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«Много глупых и необразованных»: Собчак о пользователях TikTok

11:26, 16 декабря 2021
«Много глупых и необразованных»: Собчак о пользователях TikTok Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В XXI веке, когда у каждого человека есть доступ к любой информации, миллионы людей продолжают листать картинки в Интернете — так телеведущая Ксения Собчак высказалась о пользователях социальной сети коротких видео TikTok. Она заявила, что наблюдает большое количество «глупых и необразованных» людей.

При этом звезда похвалила людей, читающих книги и стремящихся к знаниям, назвав их интеллектуальной элитой.

Интеллектуальная элита — это всегда была очень узкая группа людей, у которых был доступ к книгам, к образованию. Но главное — эти люди стремились получить знания! И ничего не изменилось: теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но всё равно всё сводится к тому, что миллионы просто листают картинки, — написала Собчак в аккаунте Instagram.

По мнению журналистки, к глупым россиянам относятся пользователи TikTok.

Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то, — резюмировала Собчак.

Ранее российский рок-музыкант Сергей Шнуров рассказал, почему у него нет аккаунта в TikTok. По словам исполнителя, ему не нужна популярность. Он также назвал себя «староватым для этих игр». Шнуров также отметил, что не планирует заводить аккаунт в этой соцсети.

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