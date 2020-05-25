Миллионер предложил Наташе Королёвой и Тарзану работу доярки и дояра

https://static.news.ru/photo/a0fc7d2a-9ead-11ea-962b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко Фото: instagram.com/tarzan___official

Предприниматель Олег Сирота отреагировал на жалобу Сергея Глушко о том, что он остался без денег из-за пандемии коронавируса.

Ранее Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.

Миллионер решил предложить звёздам вакансии, которые есть у него на ферме. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив. Глушко и Наташе Королёвой даже готовы выделить комнату в общежитии.

В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару. Работу обоим найдём. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время, — подчеркнул бизнесмен.

По его словам, у Глушко есть опыт руководства группой танцоров. Благодаря таким управленческим навыкам можно найти хорошую работу.

Как писал NEWS.ru, Тарзан на время пандемии мог бы работать таксистом. Такую подработку ему предложил представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин, написав об этом в Facebook.

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.