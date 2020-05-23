Тарзану предложили работу в такси после жалоб на нехватку денег

https://static.news.ru/photo/1545e3a4-9c94-11ea-b329-fa163e074e61_660.jpg Тарзан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тарзан на время пандемии мог бы работать таксистом. Такую подработку ему предложил представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин, написав об этом в Facebook.

Работники компании отнеслись к артисту с большим сочувствием. Лобушкин назвал его выступление «печальным».

Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнёрами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил, — написал представитель компании, добавив, что артистам помогут быстро пройти все необходимые процедуры, чтобы они могли приступить к работе «как можно скорее».

Лобушкин прекрасно отозвался о своей компании, сказав, что она не только позволяет быстро передвигаться по городу врачам и пассажирам, но и создаёт рабочие места для техЮ кто в этом нуждается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что муж Наташи Королёвой Тарзан призвал власти помогать артистам, которые не имею ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.