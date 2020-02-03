https://static.news.ru/photo/9c1f2612-4620-11ea-b28d-fa163e074e61_660.jpg Мила Йовович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Мила Йовович родила девочку, для которой придумали необычное имя — Озиан. Мама и малышка чувствуют себя отлично.

Это третья дочь, которую актриса родила в счастливом браке с режиссёром Полом Андерсеном. Фото счастливого семейства Йовович опубликовала в Instagram. Поздравить маму пришли её девочки и муж.

Рода прошли хорошо, несмотря на то, что актриса жаловалась на тяжёлую беременность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что папарацци засняли Милу Йовович во время прогулки. Звезда фильма «Обитель зла» выглядела довольно уставшей.