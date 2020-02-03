Актриса Мила Йовович родила девочку, для которой придумали необычное имя — Озиан. Мама и малышка чувствуют себя отлично.
Это третья дочь, которую актриса родила в счастливом браке с режиссёром Полом Андерсеном. Фото счастливого семейства Йовович опубликовала в Instagram. Поздравить маму пришли её девочки и муж.
Рода прошли хорошо, несмотря на то, что актриса жаловалась на тяжёлую беременность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что папарацци засняли Милу Йовович во время прогулки. Звезда фильма «Обитель зла» выглядела довольно уставшей.
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