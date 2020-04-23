Меньщиков показал обнажённую беременную жену на Сейшелах

https://static.news.ru/photo/689bf914-860d-11ea-be9b-fa163e074e61_660.jpg Степан Меньщиков с супругой Ангелиной Фото: stepanmen/instagram.com

Шоумен Степан Меньщиков, который недавно вернулся на проект «Дом-2», разместил в социальной сети откровенный снимок своей беременной супруги Ангелины, которая сейчас вместе с ним находится на Сейшелах.

Красивая, притягательная своей обаятельной красотой моя Ангелина Николаевна, которая, сохраняя вселенское спокойствие, прилегла своим шикарным телом, словно богиня Венера, на согретые солнечным теплом камни, — прокомментировал Меньщиков пост в Instagram.

По его словам, снимок порадует людей с хорошим вкусом. Кроме того, шоумен уверен, что пост дарит счастье окружающим и настраивает всех на любовь.

Как уточняет Teleprogramma.pro, экс-супруга Меньщикова Евгения Шамаева недавно выразила желание также приехать на Сейшелы к бывшему мужу вместе с их совместными детьми. Но отношения она намеревалась строить с другим участником проекта.

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