Шоу-бизнес

Меньщиков показал обнажённую беременную жену на Сейшелах

12:16, 24 апреля 2020
Степан Меньщиков с супругой Ангелиной Степан Меньщиков с супругой Ангелиной Фото: stepanmen/instagram.com

Шоумен Степан Меньщиков, который недавно вернулся на проект «Дом-2», разместил в социальной сети откровенный снимок своей беременной супруги Ангелины, которая сейчас вместе с ним находится на Сейшелах.

Красивая, притягательная своей обаятельной красотой моя Ангелина Николаевна, которая, сохраняя вселенское спокойствие, прилегла своим шикарным телом, словно богиня Венера, на согретые солнечным теплом камни, — прокомментировал Меньщиков пост в Instagram.

По его словам, снимок порадует людей с хорошим вкусом. Кроме того, шоумен уверен, что пост дарит счастье окружающим и настраивает всех на любовь.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾Ð·Ð´ÑÐ°Ð²ÑÑÐµ Ð½Ð°Ñ! ÐÐ°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ ÑÐ¾ ÑÑÐ¾Ñ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐµÐ´ÐµÐ²Ñ ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸ÑÐºÑÑÑÑÐ²Ð° Ð¾Ð±Ð¾ÑÑÐ» Ð²ÑÐµ Ð¿ÑÐµÐ¿ÑÑÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐµÐ½Ð·ÑÑÑ Ð¸ ÑÑÐ¿Ð¾Ñ Ð·Ð»ÑÑ ÑÐ·ÑÐºÐ¾Ð² Ð»Ð¶Ð¸Ð²ÑÑ Ð¼Ð¾ÑÐ°Ð»Ð¸ÑÑÐ¾Ð². Ð ÑÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð» Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¹ ÐºÑÐ°ÑÐµ, Ñ ÑÐµÐ¼, ÑÑÐ¾ Ð±Ñ Ð²Ñ Ð¿Ð¾ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÑÐ²Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ð»Ð¸ Ð²ÑÑ Ð¿Ð°Ð»Ð¸ÑÑÑ ÐºÑÐ°ÑÐ¾Ðº ÑÐ°Ð»Ð°Ð½ÑÐ»Ð¸Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ´Ð¾Ð¶Ð½Ð¸ÐºÐ°, Ð·Ð°Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ»ÐµÐ²ÑÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð° ÑÐ½Ð¸Ð¼ÐºÐµ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿ÑÐµÐ»ÐµÑÑÐ½ÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð»ÑÐ±Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÑ. ÐÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ Ð² ÑÐºÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÐ¸Ñ ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ð´ Ð¸Ñ ÑÐ¾Ð²Ð¼ÐµÑÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð»ÑÐ±Ð²Ð¸. ÐÐ°Ðº Ð²Ñ Ð²Ð¸Ð´Ð¸ÑÐµ Ð½Ð° ÐºÐ°ÑÑÐ¸Ð½Ðµ Ð·Ð°Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ»ÐµÐ½Ð° ÐºÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð°Ñ, Ð¿ÑÐ¸ÑÑÐ³Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð°Ñ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ Ð¾Ð±Ð°ÑÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ ÐºÑÐ°ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¹ Ð¼Ð¾Ñ ÐÐ½Ð³ÐµÐ»Ð¸Ð½Ð° ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°ÐµÐ²Ð½Ð°, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ°Ð½ÑÑ Ð²ÑÐµÐ»ÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ðµ ÑÐ¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ÑÑÐ²Ð¸Ðµ, Ð¿ÑÐ¸Ð»ÐµÐ³Ð»Ð° ÑÐ²Ð¾Ð¸Ð¼ ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ½ÑÐ¼ ÑÐµÐ»Ð¾Ð¼, ÑÐ»Ð¾Ð²Ð½Ð¾ Ð±Ð¾Ð³Ð¸Ð½Ñ ÐÐµÐ½ÐµÑÐ°, Ð½Ð° ÑÐ¾Ð³ÑÐµÑÑÐµ ÑÐ¾Ð»Ð½ÐµÑÐ½ÑÐ¼ ÑÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð¼ ÐºÐ°Ð¼Ð½Ð¸. Ð Ð³Ð»ÑÐ´Ñ Ð½Ð° ÑÑÑ ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¸Ð¹ Ð²ÐºÑÑ, ÑÐ°Ð´ÑÐµÑÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð· Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¿Ð°ÑÑÑÑ ÑÑÐ¿Ð»ÑÐµ ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð° Ð»ÑÐ±Ð²Ð¸ Ð¸ ÑÑÐ°ÑÑÑÑ! #ÑÑÐ» #Ð¼ÑÑÑÐ°ÑÑÐ»Ð¸Ð²Ñ #Ð´Ð¾Ð¼2 #ÑÐ½Ñ #ÑÑÐµÐ¿Ð°Ð½Ð¼ÐµÐ½ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð² #Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¾Ð¹ÑÐ²Ð¾ÑÐ»ÑÐ±Ð¾Ð²Ñ #ÑÐµÐ¹ÑÐµÐ»Ñ #Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸Ð²Ð±ÑÐ·Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ #Ð¾ÑÑÑÐ¾Ð²Ð»ÑÐ±Ð²Ð¸

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¡ÑÐµÐ¿Ð°Ð½ ÐÐµÐ½ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð² (@stepanmen)

Как уточняет Teleprogramma.pro, экс-супруга Меньщикова Евгения Шамаева недавно выразила желание также приехать на Сейшелы к бывшему мужу вместе с их совместными детьми. Но отношения она намеревалась строить с другим участником проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая соведущая тревел-шоу «Орёл и решка» Анастасия Ивлеева в очередной раз шокировала своих фанатов. Девушка нарисовала обнажённой грудью картину по заказу рэпера Тимати. Всё произошло в прямом эфире в Instagram, который длился 60 минут.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях