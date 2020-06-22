Малышева показала видео с переболевшей коронавирусом матерью

https://static.news.ru/photo/1fffb6d2-b475-11ea-b79e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор и телеведущая Елена Малышева на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись со своей матерью, которая выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

На записи родительница врача рассказала, что сама проработала в медицине 50 лет. Малышева вместе с матерью поздравила коллег с Днём медработника, который отмечался 21 июня. Мама телеведущей пожелала докторам любить свою профессию и быть преданными ей всегда. Также женщина отметила, что считает российскую медицину «толчком для жизни».

Сама Малышева в тексте, идущем на видео, сообщила, что её мама провела в больнице больше месяца и в результате победила коронавирус.

Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома! — подписала ведущая публикацию в Instagram.

Доктор также обратилась с поздравлениями к коллегам. Она пожелала врачам здоровья и счастья, сказав, что медики — «первые после Бога».

Как ранее передавал NEWS.ru, ведущий передачи «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев мог погибнуть после заражения коронавирусом, но совет теледоктора Елены Малышевой его спас.