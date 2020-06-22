Малышева показала видео с переболевшей коронавирусом матерью

Доктор и телеведущая Елена Малышева на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись со своей матерью, которая выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
На записи родительница врача рассказала, что сама проработала в медицине 50 лет. Малышева вместе с матерью поздравила коллег с Днём медработника, который отмечался 21 июня. Мама телеведущей пожелала докторам любить свою профессию и быть преданными ей всегда. Также женщина отметила, что считает российскую медицину «толчком для жизни».
Сама Малышева в тексте, идущем на видео, сообщила, что её мама провела в больнице больше месяца и в результате победила коронавирус.
Моя мама заболела коронавирусной пневмонией, выздоровела и сейчас дома! — подписала ведущая публикацию в Instagram.
Доктор также обратилась с поздравлениями к коллегам. Она пожелала врачам здоровья и счастья, сказав, что медики — «первые после Бога».
Как ранее передавал NEWS.ru, ведущий передачи «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев мог погибнуть после заражения коронавирусом, но совет теледоктора Елены Малышевой его спас.
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