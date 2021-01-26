Маликов назвал «роковой ошибкой» расставание Началовой с Алдониным

https://static.news.ru/photo/b19241e6-602d-11eb-8b1a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Маликов назвал расставание Юлии Началовой со вторым мужем Евгением Алдониным роковой ошибкой для певицы. Известно, что артистка сама стала инициатором разрыва отношений, когда встретила свою третью любовь — хоккеиста Александра Фролова.

Историю любви капитана сборной России по футболу и известной певицы показали в фильме «Подлинная история Юлии Началовой» в шоу «Док-Ток» на Первом канале . После разрыва с первым мужем Дмитрием Ланским Началова долго приходила в себя, но в итоге встреча с Алдониным вселила в неё надежду на счастье.

Пара жила прекрасно, у них родилась долгожданная дочь Вера, однако отношения не выдержали испытания расстоянием. Началова почти на год улетела в США, где записывала новый альбом. Алдонин упрашивал жену оставить Америку и вернуться домой. Но было поздно — Юлия влюбилась в другого человека.

Мы постарались с пониманием отнестись к тому, что между ними происходило. И мы поддержали Евгения, когда ему пришлось расстаться с Юлей, — рассказал отец певицы Виктор Началов.

То, что это был самый лучший вариант для Юлии Началовой, подтвердила певица Лариса Долина. Когда же ведущая Ксения Собчак уточнила у артистки, почему Началова рассталась с таким хорошим мужем, может, ей стало скучно, Долина подтвердила, что именно так и было.

Дмитрий Маликов, с которым певица успела записать последнюю песню, предположил, что жизнь рядом с положительными мужчинами чаще всего не устраивает женщин, которым нужны яркие эмоции. Но насильно полюбить себя заставить нельзя.

В итоге ведущая Ксения Собчак пришла к выводу, что Юлия Началова буквально жертвовала собой ради любимых мужчин и была готова на всё ради них.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Девочка поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.