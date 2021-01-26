Маликов назвал «роковой ошибкой» расставание Началовой с Алдониным

Дмитрий Маликов назвал расставание Юлии Началовой со вторым мужем Евгением Алдониным роковой ошибкой для певицы. Известно, что артистка сама стала инициатором разрыва отношений, когда встретила свою третью любовь — хоккеиста Александра Фролова.
Историю любви капитана сборной России по футболу и известной певицы показали в фильме «Подлинная история Юлии Началовой» в шоу «Док-Ток» на
Пара жила прекрасно, у них родилась долгожданная дочь Вера, однако отношения не выдержали испытания расстоянием. Началова почти на год улетела в США, где записывала новый альбом. Алдонин упрашивал жену оставить Америку и вернуться домой. Но было поздно — Юлия влюбилась в другого человека.
Мы постарались с пониманием отнестись к тому, что между ними происходило. И мы поддержали Евгения, когда ему пришлось расстаться с Юлей, — рассказал отец певицы Виктор Началов.
То, что это был самый лучший вариант для Юлии Началовой, подтвердила певица Лариса Долина. Когда же ведущая Ксения Собчак уточнила у артистки, почему Началова рассталась с таким хорошим мужем, может, ей стало скучно, Долина подтвердила, что именно так и было.
Дмитрий Маликов, с которым певица успела записать последнюю песню, предположил, что жизнь рядом с положительными мужчинами чаще всего не устраивает женщин, которым нужны яркие эмоции. Но насильно полюбить себя заставить нельзя.
В итоге ведущая Ксения Собчак пришла к выводу, что Юлия Началова буквально жертвовала собой ради любимых мужчин и была готова на всё ради них.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Девочка поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.