https://static.news.ru/photo/be2e756a-a1d8-11e9-b52d-fa163e074e61_660.jpg Телеведущий Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский телеведущий Андрей Малахов обратился к гражданам Киргизии на их родном языке. Он попросил прощения за своё высказывание о гибели 25-летнего сына миллиардера Александра Маругова в ДТП с участием киргизского таксиста.

Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления, — сказал телеведущий.

Он подчеркнул, что любит всех своих зрителей независимо от их места жительства и национальности.

Кечирип коюнуздар! Прошу прощения! — сказал Малахов в эфире телеканала «Россия».

Киргизский МИД вызвал для беседы о передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» советника-посланника посольства Российской Федерации в Киргизской Республике. Дипломаты попросили своих российских коллег обратить внимание на некорректные высказывания ведущего во время обсуждения ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова. Малахов предположил, что он мог спровоцировать аварию за вознаграждение, так как на его родине наблюдается плохая экономическая ситуация.

Ранее News.ru писал о том, что эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев заявил, что в стране снова начали обсуждение отказа от использования кириллицы после скандального высказывания Андрея Малахова в эфире федерального телевидения.