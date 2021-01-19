Максим Галкин показал, как их с Пугачёвой дочь участвовала в колядках

https://static.news.ru/photo/7bdb4ed2-5a9a-11eb-a25f-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин поделился снимками с колядок в школе на Крещение, в которых приняла участие его дочь Лиза.

На опубликованных Галкиным фото младшая дочь Аллы Пугачёвой облачена в праздничный народный костюм. Вместе с другими детьми и учительницей Лиза с традиционными песнями прошлась по улице.

Лиза сегодня на колядках в школе, — подписал серию снимков отец.

Подписчики отметили, что девочка необыкновенно артистична для своих семи лет и напоминает мимикой свою знаменитую мать.

Как здорово, что дети знают про колядки и участвуют, — похвалила звёздное семейство подписчица под ником treskina_tatiana.

Ранее NEWS.ru писал, что Максим Галкин покатался поздно вечером с сыном Гарри с крутой горки. Видео появилось на фанатской страничке сына Примадонны. В кадре папа и сын стремительно несутся с горки на ледянке. Спуску с крутого виража сопутствуют смех и визг.