Максакова вновь подала в суд из-за московской квартиры

https://static.news.ru/photo/dfdc749e-938d-11ea-96ba-fa163e074e61_660.jpg Мария Максакова Фото: mariamaksakova/instagram.com

Оперная певица Мария Максакова снова обратилась в суд из-за апартаментов в комплексе «Москва-Сити».

Она рассказала журналистам, что в 2017 году оформила доверенность на квартиру на дочь своего супруга Екатерину. Девушка продала квартиру экс-следователю Денису Панаитову за 38 миллионов рублей. Оперная певица не получила этих денег.

Максакова считает, что Екатерина могла совершить сделку под воздействием наркотиков. Оперная дива отметила, что написала доверенность, находясь в состоянии глубокой депрессии во время переезда на Украину. Она требует признать продажу квартиры недействительной. Максакова уже обращалась в суд, но проиграла, сообщает StarHit.

Мария Максакова в марте 2015 года вышла замуж за депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году супружеская пара переехала в Киев из-за того, что Вороненков опасался политического преследования. 23 марта 2017 года его убили. С тех пор Максакова ведёт борьбу за наследство покойного мужа.

NEWS.ru писал, что свидетель по делу об убийстве Вороненкова был застрелен на Украине.