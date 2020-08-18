Макаревич впервые провёл «Смак» вместе с молодой женой

https://static.news.ru/photo/cf516bc6-e157-11ea-82ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Смак Андрея Макаревича/youtube

Музыкант, поэт и телеведущий Андрей Макаревич провёл своё кулинарное шоу «Смак» в необычном формате. На этот раз в эфир была приглашена не знаменитость, а молодая жена лидера «Машины времени» — журналистка и профессиональный гид по Эфиопии, 35-летняя Эйнат Кляйн.

Пара поженилась в декабре 2019 года. Однако общественность узнала о новом браке музыканта спустя несколько месяцев. Теперь рокер решил представить свою возлюбленную публике.

В эфире «Смака» Макаревич заявил, что эта программа для него по-хорошему особенная и даже «эпохальная». По словам артиста, это связано с тем, что он наконец представляет свою супругу человечеству, которое давно об этом его просило.

Я женился не втихаря и жену не прячу. Поэтому рад познакомить зрителя с супругой, — сказал певец.

В рамках «Смака» Макаревич с женой приготовили поистине французское блюдо — тартар из говядины. Как заметил музыкант, все его бывшие супруги не умели готовить. Вся кухня была на нём, однако на этот раз ситуация противоположная. По признанию лидера «Машины времени», Кляйн готовит даже лучше, чем он сам.

В предыдущем союзе музыкант жил со стилистом и гримёром Натальей Голубь. В браке они были на протяжении семи лет и расстались в 2010 году.

У Макаревича трое детей, старшая — Дана. Это внебрачная дочь, родилась в 1975 году, живёт в США. В 1987 году у музыканта родился сын Иван от второй жены Аллы Голубкиной. В 2000 году у Макаревича родилась дочь от отношений с Анной Рождественской.

Как ранее писал NEWS.ru, Эйнат Кляйн опубликовала в Сети первое совместное фото с известным 66-летним супругом. Серия снимков с отдыха в Ростове Великом выложена на её странице в Instagram.