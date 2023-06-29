Мадонну выписали из больницы

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Мадонна

Американскую певицу Мадонну выписали из больницы, куда она попала в минувшую субботу, 24 июня. При этом артистка продолжает находиться под наблюдением врачей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. Сейчас она отдыхает дома в Нью-Йорке, куда ее привезла частная скорая помощь.

Она в порядке, — заявил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что 64-летняя поп-дива была госпитализирована после того, как ее обнаружили без сознания в собственном доме. Врачи диагностировали у Мадонны бактериальную инфекцию и на некоторое время подключили к аппарату ИВЛ. Также певице сделали переливание крови. По мнению медиков, сепсис мог развиться после перенесенных пластических операций.

По словам менеджера артистки Гая Осири, состояние Мадонны постепенно улучшается, она находится на пути к выздоровлению.

При этом из-за болезни певице пришлось перенести начало концертного тура, который должен был стартовать 15 июля. По словам менеджера, о новой дате начала тура и перенесенных концертах будет сообщено дополнительно.