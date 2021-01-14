Мадонна заказала у российского бренда пуховик и штаны

Скончавшийся от коронавируса Борис Грачевский незадолго до смерти рассказал о своём отношении ко второй жене Анне.

По словам худрука «Ералаша», у него нет обид на бывшую жену, хотя ему было неприятно, что после развода та решила оставить его фамилию. Слежу только за судьбой своей дочки. При...