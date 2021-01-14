Мадонна заказала у российского бренда пуховик и штаны

Певица Мадонна заинтересовалась объёмными вещами. Выбор пал на российский бренд MONOCHROME, рассказала NEWS.ru основательница бренда Алиса Боха.
Это получилось случайно. У нас нет магазинов за рубежом. Мы начали сотрудничать с агентством, которое предоставляет вещи на съёмки. К ним обращаются стилисты разных звёзд. В итоге от них поступил запрос: им нужны чёрные пуховик, костюм, футболка для Мадонны. Мы всё отправили. Ждём, когда наденет, – сказала Боха.
Ранее заказ у бренда сделала модель Эмили Ратаковски: она выбрала красные куртку и спортивный костюм.