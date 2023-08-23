«Защищал свой карман»: продюсер осудил Рому Зверя после поездки в Донбасс Продюсер Леонид Дзюник: Рома Зверь приехал в зону СВО ради заработков

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Рома Зверь (Роман Билык)

Вокалист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) посетил зону проведения спецоперации на Украине, чтобы «защитить свой карман», таким мнением поделился экс-директор группы «Тату», продюсер Леонид Дзюник в интервью Telegram-каналу «Абзац». По словам Дзюника, музыкант совершил эту поездку вынужденно, отчего его общение с бойцами выглядело «натянуто, неискренне, лживо и фальшиво».

Я не верю в его искренность. У парня просто бабло заканчивается, поэтому ему надо было себя каким-то образом проявить. Это видно по человеку, по глазам и по поступкам, по тому, как он сидел и пел. Ему надо было это сделать, потому что в Киев уже не поедешь никогда, в России с концертами не очень, а в Крыму тем более никто не ждёт. Наши ребята Родину защищают, а Рома защищал свой карман, — считает Дзюник.

Продюсер также предположил, что вслед за Ромой Зверем другие осудившие спецоперацию артисты скоро тоже начнут менять своё мнение ради заработков.

Ранее сообщалось, что Рома Зверь прибыл в Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики. На кадрах музыкант в военной экипировке разговаривает с солдатами и наблюдает за запуском боеприпаса. Он вместе с гитаристом группы Германом Осиповым исполнил песни под акустическую гитару и балалайку. Также на видео присутствуют кадры работы артиллерии.