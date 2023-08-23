Вокалист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) посетил зону проведения спецоперации на Украине, чтобы «защитить свой карман», таким мнением поделился экс-директор группы «Тату», продюсер Леонид Дзюник в интервью Telegram-каналу «Абзац». По словам Дзюника, музыкант совершил эту поездку вынужденно, отчего его общение с бойцами выглядело «натянуто, неискренне, лживо и фальшиво».

Я не верю в его искренность. У парня просто бабло заканчивается, поэтому ему надо было себя каким-то образом проявить. Это видно по человеку, по глазам и по поступкам, по тому, как он сидел и пел. Ему надо было это сделать, потому что в Киев уже не поедешь никогда, в России с концертами не очень, а в Крыму тем более никто не ждёт. Наши ребята Родину защищают, а Рома защищал свой карман, считает Дзюник.

Продюсер также предположил, что вслед за Ромой Зверем другие осудившие спецоперацию артисты скоро тоже начнут менять своё мнение ради заработков.

Ранее сообщалось, что Рома Зверь прибыл в Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики. На кадрах музыкант в военной экипировке разговаривает с солдатами и наблюдает за запуском боеприпаса. Он вместе с гитаристом группы Германом Осиповым исполнил песни под акустическую гитару и балалайку. Также на видео присутствуют кадры работы артиллерии.