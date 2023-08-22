Рома Зверь выступил перед бойцами ДНР Рома «Зверь» спел для бойцов Донбасса после обвинений в «поддержке Украины»

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Роман Билык

Солист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) прибыл в Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале военкора Семена Пегова «War Gonzo». Там же размещено видео с выступлением группы перед военнослужащими.

На кадрах Рома Зверь в военной экипировке разговаривает с бойцами и наблюдает за запуском боеприпаса. Он вместе с гитаристом группы Германом Осиповым исполнил песни под акустическую гитару и балалайку. Также в видео присутствуют кадры работы артиллерии.

Концерт группы «Звери» на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума отменили в июне. Сообщалось об антивоенной позиции солиста и указывалось на отсутствие концертов группы в Крыму. Рома Зверь родился в Таганроге, он также жил в Мариуполе и Киеве. После начала спецоперации на Украине группа в соцсетях выступила против боевых действий, однако позже запись была удалена.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал отменить концерт певицы Ани Лорак в Москве. Соответствующее обращение он направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По словам общественного деятеля, артистка на своей странице в соцсети объявила сбор средств, которые могут пойти «на поддержку Вооруженных сил Украины».