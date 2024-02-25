Любовь Успенская решила получить российское гражданство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская решила получить российское гражданство, об этом она рассказала в интервью МК. Исполнительница родилась на Украине и долгое время жила в США, но теперь они с дочерью намерены остаться в России.

Да, я американская гражданка. И моя дочка тоже. Но мы решили получить российское гражданство. Хотя я родилась на Украине, но я люблю Россию, считаю, что это моя страна и никогда в жизни из России я не хочу уезжать, — заявила Успенская.

Певица отметила, что для получения документа им пришлось сдавать экзамен по русскому языку вместе с представителями Ближнего Зарубежья. По словам Успенской, у экзаменаторов не возникло к ней вопросов, однако ее дочь, проживавшую в США с рождения, решили опросить дополнительно. Исполнительница рассказала, что в результате она дала понять им о необходимости поступать «поаккуратнее».

Успенская также осудила артистов, покидающих Россию. Она подчеркнула, что сама уезжала в США «не за деньгами, а за свободой». Нынешние же представители культуры и шоу-бизнеса отправляются на Запад, по ее мнению, «спасать свои инвестиции и недвижимость» и таким образом «предают страну».

Ранее стало известно, что американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, еще два боя завершились вничью. В 2009 году спортсмен проиграл украинцу Виталию Кличко.