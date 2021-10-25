Лоза призвал лишить медиков «безумных доплат» для победы над пандемией

Советский и российский певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru предложил лишить медиков «безумных доплат», так как это, по его словам, «моментально» положит конец пандемии COVID-19. Исполнитель считает, что врачи «не лечат, а заражают».

Моментально кончится вся пандемия, как только врачам перестанут доплачивать безумные деньги. Они не за лечение получают деньги, а за заражение. Расскажите мне про лекарство от COVID-19. ИВЛ для того, чтоб быстрее убить человека и освободить койку для нового больного. Пандемия теперь навсегда. Это способ манипулирования общественным сознанием, загнать всех по норам, оштрафовать, — добавил Лоза.

Шоумен также раскритиковал поручение президента РФ Владимира Путина запретить в регионах ночные развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00. Музыкант обратил внимание, что на «Валдайском форуме» участники дискуссионного клуба «сидели нос к носу» и никто не обращал внимания на COVID-19. По мнению исполнителя, «когда надо слушать Путина, COVID не работает».

Только что на «Валдайском клубе» люди сидели нос к носу. И никто не обращал никакого внимания ни на какой COVID-19. Когда надо слушать Путина, то COVID-19 не работает, не заражает никого, а когда нужно проводить мероприятия в ресторане, вдруг он начинает свирепствовать. Боится Путина? — рассказал Лоза.

Ранее Путин поручил губернаторам регионов обеспечить запрет ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов с 23:00 до 06:00. Это решение принято из-за роста заболеваний коронавирусом в стране. Глава государства также рекомендовал губернаторам ввести режим самоизоляции для непривитых лиц старше 60 лет. Также главы регионов должны ввести систему QR-кодов для посещения гражданами организаций, перечень которых установят кабмин и местные власти.

До этого главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения профессор Владимир Чуланов заявил, что Россия ещё не достигла пика четвёртой волны коронавирусной инфекции. Он отметил, что в стране наблюдается высокий уровень смертности от COVID-19. По словам специалиста, такая ситуация связана с распространением «дельта»-штамма. При нём риск летального исхода возрос в 2,3 раза.