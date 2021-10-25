Путин поручил властям регионов запретить работу ресторанов в ночное время

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам регионов обеспечить запрет ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов с 23:00 до 06:00. Это решение принято из-за роста заболеваний коронавирусом в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также рекомендовал губернаторам ввести режим самоизоляции для непривитых лиц старше 60 лет. Также главы регионов должны ввести систему QR-кодов для посещения гражданами организаций, перечень которых установят кабмин и местные власти.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра, — говорится в перечне поручений президента.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения профессор Владимир Чуланов заявил, что Россия ещё не достигла пика четвёртой волны коронавирусной инфекции. Он отметил, что в стране наблюдается высокий уровень смертности от COVID-19. По словам специалиста, такая ситуация связана с распространением «дельта»-штамма. При нём риск летального исхода возрос в 2,3 раза.