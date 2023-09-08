Лоза придумал наказание для Вайкуле Лоза призвал россиян не вспоминать больше про Вайкуле

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт Лаймы Вайкуле в Киеве

Заявления Лаймы Вайкуле лучше вообще не слушать, она для россиян никто, считает певец Юрий Лоза. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» артист посоветовал предать звезду забвению, для нее это будет самым лучшим наказанием. Ранее певица пожелала гражданам России жить в страхе, на что сразу получила массу негативных ответов от пользователей соцсетей.

Зачем вообще рассматривать ее заявления? Зачем в принципе следить за тем, что делает гражданка Латвии Лайма Вайкуле и что она говорит? Кто она для нас? Никто. Была российско-латвийская певица, раньше выступала тут, а сейчас она нам не нужна. Для артиста это самое страшное — забвение. <...> Нет ее больше. К тому же, у нас есть и свои интересные сограждане, — подчеркнул он.

Как пояснил Лоза, для россиян сейчас самым правильным и патриотичным будет не обращать на Вайкуле никакого внимания, даже не вспоминать ее. По его словам, у певицы дороги назад больше нет, ее никто в России не ждет, она здесь все оборвала и больше не появится.

В августе Вайкуле назвала россиян рабами, невеждами и противными людьми, «которым нельзя давать слова». Таким образом исполнительница отреагировала на критические комментарии поклонников в свой адрес после музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале. По словам певицы, она не обращает внимания на негативные сообщения жителей России и не хочет тратить свое время на мысли о тех, кто пишет ей гадости.