Лоза назвал тренера, способного возглавить сборную России по футболу

Советский и российский певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru рассказал, что сборную РФ по футболу мог бы возглавить Дмитрий Хохлов — экс-наставник московского «Динамо». Музыкант отметил, что специалист превратил столичную команду в «нормальный боеспособный коллектив».

Дима Хохлов в «Динамо» начал работать с «молодёжкой» [«Динамо»] и два года подряд выводил их на первое место молодёжного первенства России. Пошли реорганизации, построили стадион, дали Диме потренировать команду «Динамо». Он сделал из них нормальный боеспособный коллектив. Они начали красиво, нормально играть, создавать моменты, но непруха пошла. Бывает такое понятие в футболе, — добавил Лоза.

Исполнитель подчеркнул, что национальной командой по силам руководить отечественным специалистам, среди которых есть «пытливые ребята» с амбициями.

В своё время Анатолий Бышовец выиграл Олимпийские игры. В своё время Валерий Непомнящий с Камеруном добрался до 1/4 финала чемпионата мира. В своё время Олег Романцев с командой «Спартак», не имея ни одного легионера, выиграл в осенней серии все шесть матчей Лиги чемпионов. Сейчас на такое не способен никто. Никто не выигрывает все шесть матчей — три домашних, три на выезде. У нас прекрасный тренерский штаб, — резюмировал Лоза.

Накануне бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды. Своё послание он разместил на странице в Instagram. Экс-наставник отметил, что пятилетний этап работы включал в себя много ярких и интересных событий. Главным же является чемпионат мира 2018 года, который «превратил сборную в страну, а страну в сборную». Что касается чемпионата Европы 2020 года, то он, допускает Черчесов, болельщиков не впечатлил.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым, руководившим командой с августа 2016-го.