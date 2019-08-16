Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

По её словам, вопреки ожиданиям граждан, с приходом нового лидера ничего не изменилось.

Господи... Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых», — написала она.

Артистка выразила сожаление из-за отсутствия положительных перемен, в которые все верили.

Как писал News.ru, ранее украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий сообщила, что возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея. Часть украинских подписчиков негативно восприняли информацию, пригрозили расправой и призвали Зеленского не пускать её на главную сцену и отправить «петь в Кремль».

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