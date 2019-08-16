https://static.news.ru/photo/9067442c-c02d-11e9-b996-fa163e074e61_660.jpgЛолита МилявскаяФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Певица Лолита Милявская на странице своей коллеги по творческому цеху Таисии Повалий в Instagram раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.
По её словам, вопреки ожиданиям граждан, с приходом нового лидера ничего не изменилось.
Господи... Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых», — написала она.
Артистка выразила сожаление из-за отсутствия положительных перемен, в которые все верили.
Как писал News.ru, ранее украинская певица, экс народный депутат Украины Таисия Повалий сообщила, что возвращается в Киев спустя пять лет с сольным концертом в честь своего юбилея. Часть украинских подписчиков негативно восприняли информацию, пригрозили расправой и призвали Зеленского не пускать её на главную сцену и отправить «петь в Кремль».