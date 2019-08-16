Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Наташа Королёва заявила о своей готовности стать бабушкой. 17-летний сын звезды, который недавно объявил о своём романе с 23-летней бывшей участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной, по всей видимости, серьёзно влюбился и не исключает, что в скором времени он с его избранницей могут подарить родителям внука или внучку.

На днях он намекнул на интересное положение своей возлюбленной, опубликовав интересный снимок в Instagram. Ждите эксклюзивчик! — загадочно написал Архип. Как пишет «СтарХит», родители Архипа нисколько не боятся стать бабушкой...