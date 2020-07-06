Лолита спасла от самоубийства первую женщину Игоря Сорина

https://static.news.ru/photo/b8767d70-bf7d-11ea-a592-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первая жена Игоря Сорина стала жертвой чёрных риелторов. Валентина Смирнова находилась в отчаянном положении. Её даже посещали мысли о суициде. На помощь ей пришла знаменитая певица Лолита Милявская.

Смирнова и её нынешний муж Дмитрий Фолков решили приобрести восемь соток в Мытищинском районе Подмосковья. Продавал участок по генеральной доверенности риелтор Александр Гуцул. За него просили 5 миллионов рублей. Собственница Светлана Деменкова решила продать землю, которая ей досталась от умершего родственника.

Пара решила обратиться за помощью к риелтору Анне Черненко, чтобы не попасть впросак. Их представитель встретилась с Гуцулом. После этого она сообщила, что участок могут продать другим. Нужна предоплата. Смирнова под расписку передала им более миллиона рублей. Остальную сумму они взяли в ипотеку.

Весной влюблённые начали некоторые работы на своём участке. Однако их сосед Роман Туранков заявил, что они не могут ничего строить на этой земле, так как тут проходят газовые трубы. Оказалось, что бывший хозяин участка жив. Мужчина просто переехал в Ростов.

Супруги подали в суд на Деменкову. Они выиграли дело. Ответчик обязана была выплатить 3 миллиона 750 тысяч рублей. Но оказалась, что она стоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

Представитель Гуцула начал пугать Смирнову и называть её захватчицей. Певица вынуждена была обратиться в правоохранительные органы. Началось разбирательство, которое длилось 2 года.

Я рыдала от отчаяния. Мы остались без земли и попали в долговую яму. Полтора года платили банку по 63 тысячи в месяц. Я понимала, что с такими долгами становлюсь обузой семье. В какие-то моменты у меня даже возникали мысли о самоубийстве. Спасибо Лолите Милявской, которая не дала совершить роковой шаг! — призналась певица в разговоре с «Экспресс газетой».

Милявская обратилась к редакторам программы «Человек и закон». Они сделали об этой истории репортаж. После чего несколько полицейских уволили за взятки. Гуцул и Черненко признались, что знали про трубы и ПНД. Сейчас дело закрыли. Но Смирнова не собирается сдаваться.

Как ранее писал NEWS.ru, Милявская пытается добиться через суд выселения своего бывшего мужа Дмитрий Иванова из квартиры. Исковое заявление артистки подано в Басманный суд. Спортсмен зарегистрирован в квартире певицы, но больше года там не живёт и не платит за коммунальные услуги. Адвокат певицы Сергей Жорин заявил, что мужчина много раз обещал аннулировать регистрацию, но до сих пор ничего такого не сделал.