Лолита, Киркоров, Орбакайте: старые звезды «гаснут», а людям — все равно

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Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Филипп Киркоров

«Голая» вечеринка не просто спровоцировала скандал, но и отчасти разделила историю отечественного шоу-бизнеса на «до» и «после». Почему некогда самые популярные артисты в России сходят с пьедестала отнюдь не стройною походкой?

Народ против

На протяжении нескольких десятилетий зрители главных федеральных каналов наблюдали на своих экранах хоровод из одних и тех же участников. Можно было, не включая, назвать состав любого «Голубого огонька» или крупного государственного концерта. Кажется, нет в России зрителя, который бы ошибся.

Происходило это до самого последнего времени. На фоне событий в стране (специальная военная операция, рост социального напряжения) гламурная и сытая жизнь артистических элит входила во все больший контраст с действительностью, а главное — этическими установками обывателя.

И вот приехали: контраст этот достиг, кажется, апогея. «Голая» вечеринка обнажила не только части тел, «зашедших не в ту дверь», но и большую социальную проблему, касающуюся наших «звезд». Причем проблему, старую, как мир, сформулированную век назад: «Страшно далеки они от народа!»

Глядя на «тусовку» и ее развлечения безмолвствующий народ возроптал.

Череда извинений. Был ли смысл?

«Звезды», ознакомившись с реакцией публики, кажется, не поняли, что произошло на самом деле, и кинулись на все лады и голоса извиняться. Полагая, что вызвали случайный и кратковременный гнев своим поведением и неуместными заявлениями.

Но произошло, на мой взгляд, другое. А именно — тектонический сдвиг в общественном сознании и массовый публичный запрос на смену элит.

И дело не только в том, что одни сражаются на передовой в то время, как другие пьют шабли по столичным клубам. А в том, что на протяжении десятилетий именно этих артистов нам навязывали. Руководители каналов и продюсерские центры именно их позиционировали как бессменных и лучших в стране.

А на деле оказалось, что можно вполне спокойно провести новогоднюю ночь у экрана телевизора и без Киркорова с Лолитой. Равно как страна в силах прожить без концертов Орбакайте.

Общественное сознание буквально за последние несколько лет необратимо изменилось, а вместе с ним изменились и запросы. Люди хотят видеть на экранах и в концертных залах кого-то, кто будет выражать их чувства и мировоззрение, а не отвлекать перьями и блестками от реальности.

Эпоха гламура на ТВ, кажется, закончилась. А артисты, скомпрометировавшие себя антинародными взглядами, вряд ли вернут себе зрительское внимание в прежнем объеме.

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