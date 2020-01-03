https://static.news.ru/photo/d38ea354-2fe4-11ea-97d2-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

Светлана Лобода посвятила исполненную ею на немецком языке песню «Маленькой ёлочке холодно зимой» Тиллю Линдеманну.

Записанный на программе «Вечерний Ургант» ролик певица опубликовала в Instagram вместе с поздравлением с днём рождения, который солист группы Rammstein отметил 4 января.

Пост вызвал бурную реакцию поклонников Лободы.

Ранее NEWS.ru писал, что клип на песню Frau & Mann группы фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, в котором снялась украинская певица Светлана Лобода, набрал миллионы просмотров. В клипе Лобода сыграла работницу фабрики по производству посуды из стекла. Её начальник, которого сыграл Линдеманн, попытался изнасиловать девушку, но она вступила в борьбу и ударила его по голове пепельницей.