Лобода показала роскошные формы в полосатом купальнике от Dior

https://static.news.ru/photo/8a263546-1289-11eb-a574-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода буквально сразила поклонников, опубликовав снимок в трендовом полосатом купальнике Dior. Певица облачилась в шортики с высокой посадкой и лиф, в которых предстала перед фанатами после празднования дня рождения.

Бывшая солистка «ВИА Гры» сейчас находится в Дубае, где она с размахом отметила 38-летие. Артистка устроила прогулку на яхте, куда пригласила узкий круг друзей. Сначала певица без устали танцевала до поздней ночи в ресторане одной из высоток, облачившись в узкое платье-сорочку, а уж потом компания переместилась на яхту.

На фото в купальнике Лобода позирует на фоне знаменитого города и благодарит поклонников за поздравления.

Читаю ваши многочисленные поздравления и купаюсь в вашей любви. Спасибо, — подписала фото певица.

Поклонники немедленно оценили снимок: «Какая же вы идеальная». «Лобода — красотка, а бывшую коллегу, Галушко, видели?» — съехидничали некоторые. Нашлись и те, которые посоветовали Лободе уже «прикрыть пупок».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода в свой день рождения выложила в Instagram фотосессию в прозрачном лифе из ванной с лепестками роз. Подписчицы звезды заметили на её безымянном пальце кольцо и заговорили о скорой свадьбе певицы.