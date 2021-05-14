«Little Big был лучше»: выход Манижи на Евровидении назвали «позорищем»

В Роттердаме стартовал конкурс «Евровидение-2021», на который уже прибыли 34 делегации из разных стран из 39 участвующих в шоу. Российская участница Манижа Сангин появилась на бирюзовой ковровой дорожке в окружении своей команды и бэк-вокалистов. Её внешний вид оценили не все россияне. Многие в соцсетях принялись обсуждать, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию в прошлом году, была намного лучше.
Даже Little Big были лучше в сравнении с этим позорищем, — написала Daria в одном из постов в Telegram.
Манижа появилась на ковровой дорожке в красном комбинезоне, поверх которого был восточный халат, а на голову исполнительница надела жёлтый кокошник. Она исполнит песню Russian Woman, за которую её осудили ещё во время отбора на российском телевидении.
Впрочем, далеко не все критиковали певицу за внешний вид и песню, в целом россияне призвали хейтеров прекратить осуждать исполнительницу и дать ей спокойно выступить.
Манижа в кокошнике просто то, в чём я нуждалась весь этот день, — написала пользовательница с ником енотисси я.
Порадовал россиян и российский певец Филипп Киркоров, который прибыл поддержать молдавскую исполнительницу Наталью Гордиенко. Он написал для девушки песню Sugar. На дорожке он появился в маске и куртке с символикой Louis Vuitton.