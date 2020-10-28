«Лишь бы не „Крот“»: сын Алибасова высказался о молодой массажистке отца

https://static.news.ru/photo/c85fd738-194e-11eb-b0c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: alibasov_nana/instagram.com

После того как продюсер Бари Алибасов стал публиковать видео в соцсетях с молодой помощницей по имени Вика, которая не только может размять корифею российского-шоу бизнеса спину и исполнить для него эротический танец, но и взять на себя вопрос его потенции, Бари-младший прокомментировал её появление в жизни своего знаменитого отца.

Сын Алибасова отметил, что по просьбе родителя не лезет в его личную жизнь, но объяснил интерес Бари Каримовича к молодой сотруднице.

Я пытался, чтобы он стал семейным человеком. Он опять «обкладывает» себя какими-то помощницами-массажистами. А с теми людьми, которые заботятся о его здоровье, он почему-то мало общается. Бежит от близких, окружает себя новыми людьми, которые не говорят ему, что в конце жизни он поступает неправильно, а всячески смотрят ему в рот и говорят, какой он великий и замечательный. Ему в кругу подхалимов сейчас комфортнее. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы «Крот» не пило, — сказал Бари-младший в интервью 5-tv.ru.

Бари-младший при этом не исключает, что новая пассия отца может претендовать на наследство Алибасова. Он отметил, что не выносит супругу родителя Лидию Федосееву-Шукшину и с огромным удовольствием отдал бы наследство Бари Каримовича молодой девушке.

В случае если он начнёт шашни с новой массажисткой, то выбирая между старой женщиной, которая хочет его бабок, и молодой девкой, которая делает массаж, я за молодую девку. Тут хотя бы будет эстетический кайф. Свою часть наследства я пообещал передать фонду поддержки одарённых детей. Так как у меня нет материального интереса в отцовском наследстве, мне всё равно, кто его раздербанит. Да начнётся война массажисток за отцовское наследство! Буду рад, если в рамках этой конкуренции отец получит максимальное количество новых оргазмов, — заявил Алибасов-младший.

Недавно между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной произошёл скандал из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина в своё время переписала на Алибасова. Продюсер переоформил жилплощадь на помощника Сергея Моцаря. Якобы таким способом он хотел уберечь супругу от козней дочери Ольги. В октябре артистка выиграла суд и вернула квартиру в собственность.

Как писал NEWS.ru, Федосеева-Шукшина решила развестись с Алибасовым.