Лидер «Агаты Кристи» оценил тенденцию музыкантов перепевать песни 90-х Лидер «Агаты Кристи» Самойлов: в перепевке песен 90-х есть поиск настоящего

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вадим Самойлов

Современные музыканты нередко обращаются к песням 1990-х годов и перепевают их в поиске «настоящего», заявил лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов на гала-ужине «Премии МУЗ ТВ» в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, в этой тенденции нет ничего плохого.

Мода на ретро периодически возникает во время кризисов. При этом кризис не в отрицательной коннотации. Просто, когда один период в жизни человека заканчивается и начинается другой. Мы сейчас находимся в этом состоянии, — отметил Самойлов.

Он добавил, что молодежь нередко интересуется тем, что делали и слушали их родители. В этом обращении к ретро они ищут что-то настоящее — то, что заставляло их близких жить и видеть в этом смысл.

Это может быть и в прошлом, и в позапрошлом. Сама история хорошая, — резюмировал музыкант.

Так, новая жизнь появилась у песни Алены Свиридовой «Розовый фламинго». Иначе в последние годы зазвучала композиция Мумий-Троль «Утекай». В топ-3 также входит песня Hi-Fi «Седьмой лепесток». Кроме того, на верхней строчке популярности у молодых людей находится исполнительница Надежда Кадышева.

Ранее во время гала-ужина певица Валерия рассказала о том, какая она бабушка. Артистка отметила, что серьезно относится к воспитанию своих внуков и баловство считает чем-то отрицательным.