«Лежит трупом»: Соседов рассказал о состоянии МакSим

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, что ему известно о состоянии находящейся в коме певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим. Он заявил, что не понимает, о чём можно говорить, когда человек «лежит трупом».

Я знаю, что она лежит в коме уже давно. Что состояние её крайне тяжёлое, — рассказал Соседов.

Критик отметил, что пишут о МакSим сейчас много, и в этих потоках противоречивой информации трудно понять, что правда, а что ложь. Соседов сравнил постоянно возникающие слухи об изменении состояния певицы с новостями об актрисе Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Что о ней говорить, если она в плохом, тяжёлом состоянии? Ну, человек лежит бездыханно. МакSим же в коме — человек лежит трупом, — отметил он.

Соседов полагает, что не только коллеги и друзья, но и родственники певицы мало что знают сейчас о состоянии МакSим.

Даже если бы я был родственником МакSим, и что? Думаете, их пускают в палату? Нет. Вышла врач и сказала: «Она в коме». Поэтому тут вам никто ничего не ответит, ни родственники, ни кто-то другой, — добавил Соседов.

Также музыкальный критик высказал свою точку зрения по поводу того, сможет ли певица справиться с болезнью и вернуться к полноценной жизни.

Выкарабкается или нет, вопрос тяжёлый. Ситуация очень сложная, человек с ковидом же лежит. COVID всех нас накрыл, много людей ушло. И многие знаменитые люди, профессионалы, коллеги умерли, — заключил он.

Ранее сообщалось, что от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы, так как существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим. Представитель артистки Маргарита Соколова добавила, что неразглашённая информация касается только близкого окружения звезды.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.