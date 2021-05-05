16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Лещенко раскритиковал Дину Саеву за платные поздравления ветеранов

14:07, 06 мая 2021
Фото: facebook.com/l.V.Leshchenko

Блогер Дина Саева в интервью Ксении Собчак призналась, что поздравляла ветеранов с Днём Победы за 200 тысяч рублей. По словам девушки, это «сущие копейки». Артист Лев Лещенко, комментируя слова начинающей певицы, отметил, что «это ненормально». Он раскритиковал молодое поколение за такое отношение к участникам ВОВ.

Это та тема, которая должна будоражить сердца и души, а не карманы, — заявил певец в разговоре с Teleprogramma.pro, критикуя Саеву.

Народный артист РСФСР подчеркнул, что все праздничные концерты на Красной площади проходят как акт благотворительности. Старшее поколение не берёт деньги за мероприятия, так как у них совершенно другое отношение к данному празднику.

Ранее Лещенко жёстко ответил Собчак на обвинения в том, что он «перезаразил» весь отечественный шоу-бизнес коронавирусом. Болезнь народный артист России перенёс год назад, менее известные личности обвинили его в том, что он приехал из Америки уже больной и посетил пару светских мероприятий.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео