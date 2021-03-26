Лещенко ответил Собчак на обвинение в заражении коллег коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d1908390-8ea9-11eb-a945-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лев Лещенко жёстко ответил Ксении Собчак на обвинения в том, что он «перезаразил» весь отечественный шоу-биз коронавирусом. Болезнь народный артист России перенёс год назад, менее известные личности обвинили его в том. что он приехал из Америки уже больной и посетил пару светских мероприятий.

Тема имела общественный резонанс, хотя эпатировали её всего пару-тройку человек. В частности, лечившаяся от алкоголизма Дана Борисова и Ксения Собчак, написавшая об этом на своей странице в Telegram.

На самом деле, вирус артист подхватил уже на родине. Он вернулся из Америки 11 марта, а 13 посетил день рождения сестры Игоря Крутого. Никакого карантина на тот момент не было, поясняет сам певец в интервью с «Собеседником».

Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно, — рассказал Лещенко.

О том, что заразился коронавирусом от Лещенко, увидев его в театре Надежды Бабкиной, заявил Аркадий Укупник. Потом певец долго извинялся, а Лещенко, по его словам, «встал в позицию льва» и смотрел, как «обезьяны грызутся между собой».

Однако негатива в адрес певца всё равно оказалось меньше — большинство людей поддерживали артиста и желали скорейшего выздоровления.

Что касается самого заболевания, артист не сомневается, что сейчас на людей нагоняют страхи, чтобы отвлечь от каких-то социальных проблем. Лещенко удивляет, что масочный режим так и не отменили, хотя врачи давно доказали его бесполезность.

Лично я надеваю маску только когда прихожу в какое-то государственное учреждение, где это делать заставляют. Удивляют люди, которые в масках по улице ходят, это же полный бред. Конечно, меры предосторожности надо соблюдать, но не так фанатично, что напоминает уже маразм, — резюмировал народный артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко в эфире Comedy Club на ТНТ вспомнил, как Ольга Бузова исковеркала его фамилию. Певец стал гостем популярного шоу и порассуждал о современных исполнителях.