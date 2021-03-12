Лещенко припомнил Бузовой исковерканную фамилию

https://static.news.ru/photo/72ebf978-83be-11eb-b4e6-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лев Лещенко в эфире Comedy Club на ТНТ вспомнил, как Ольга Бузова исковеркала его фамилию. Певец стал гостем популярного шоу и порассуждал о современных исполнителях.

В частности, народный артист России одобрительно отозвался о Моргенштерне.

Сейчас много хороших исполнителей: Клава Кока, Моргенштерн. Я был на «Музыкалити» у Галкина. Мы слушали первую песню Моргенштерна. Всё, что можно было, я там сказал. На самом деле, он симпатичный парень и делает своё дело, как я считаю, профессионально, — сказал певец.

По словам знаменитости, сейчас на эстраде выступают много ярких исполнителей. К примеру, Полина Гагарина.

Она хоть не путает мою фамилию, как Бузова. Она как-то сказала: «Я имею большую честь выступать рядом с известным и популярным певцом Львом Левченко», — со смехом добавил певец.

Речь идёт о случае на церемонии вручения премии Music Box в 2019 году. Бузова появилась на сцене вслед за Львом Лещенко. В своей простодушной манере ведущая «Дома-2» выдала:

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко».

Зал покатился со смеху.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой. По её словам, та не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству.