Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах

https://static.news.ru/photo/37afe64a-9db8-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Григорий Лепс отреагировал на заявление продюсера Иосифа Пригожина о тяжёлых временах для артистов. По его словам, лично он в условиях пандемии коронавируса никаких проблем не испытывает. Он призвал вспомнить о более серьёзных проблемах и задуматься о положении простых граждан.

Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Лично у меня всё в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня всё хорошо, — подчеркнул он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Артист отметил, что у каждого в данном случае свой взгляд на ситуацию, однако нужно помнить, что это не первое испытание в истории страны. Россияне переживали, по его словам, «и войну, и голод, и холод, и изобилие».

Ранее Пригожин рассказал о бедствующем положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами.

Это высказывание вызвало шквал критики. В частности, слова Пригожина возмутили лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Музыкант не только посмеялся над «бедственным» положением продюсера, но даже пообещал передать ему сосиски.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. По его словам, в отличие от обычных россиян, работники сцены имеют накопления.