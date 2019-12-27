Блогер Лера Миро сообщила, что Пелагея «просчитанная и подлая дрянь», которой нужен был от хоккеиста Ивана Телегина только ребёнок. Об этом
Что интересно, самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она — просчитанная и подлая дрянь. Сама себя убеждает — любовь! На деле же нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить. Лично себе. Своего ребёночка, — привели слова Леры Миро в Starhit.
Также блогер отметила, что певица Пелагея не могла выйти замуж и ей нужно было «воспользоваться любым вариантом».
Издание отмечает, что в 2016-м Пелагея увела Ивана Телегина у только что родившей жены, а теперь сама оказалась в такой ситуации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что хоккеиста Ивана Телегина стали замечать в компании бизнесвумен Марии Гончар. Отмечается, что внешне девушка похожа на супругу спортсмена Пелагею.
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