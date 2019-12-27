https://static.news.ru/photo/2a325612-288b-11ea-af1b-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Блогер Лера Миро сообщила, что Пелагея «просчитанная и подлая дрянь», которой нужен был от хоккеиста Ивана Телегина только ребёнок. Об этом сообщило издание Starhit.

Что интересно, самой Пелагеюшке и в голову не зайдут мысли, что она — просчитанная и подлая дрянь. Сама себя убеждает — любовь! На деле же нет никакой любви и не было. Было свинство, мерзость и гадость, когда самка просто-напросто хотела себе родить. Лично себе. Своего ребёночка, — привели слова Леры Миро в Starhit.

Также блогер отметила, что певица Пелагея не могла выйти замуж и ей нужно было «воспользоваться любым вариантом».

Издание отмечает, что в 2016-м Пелагея увела Ивана Телегина у только что родившей жены, а теперь сама оказалась в такой ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что хоккеиста Ивана Телегина стали замечать в компании бизнесвумен Марии Гончар. Отмечается, что внешне девушка похожа на супругу спортсмена Пелагею.