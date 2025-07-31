Лазарева вновь опозорилась словами об атаках ВСУ, как ее «разнесли» в РФ

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) снова оказалась в центре скандала. В своем Telegram-канале она прокомментировала собственное одиозное высказывание о том, что чувствовала радость, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить ракетные удары по Белгороду. Зачем Лазарева об этом снова заговорила и какие цели она преследует — в материале NEWS.ru.

Что сказала Татьяна Лазарева об атаках ВСУ

Лазарева внезапно вспомнила, как заявила в одном из интервью на YouTube, что испытала радость, когда ВСУ стали наносить ракетные удары по Белгороду.

Высказывание Лазаревой вызвало большой публичный резонанс, многие в России ее осудили. Позже она пыталась оправдаться, говорила, что ее неправильно поняли, вырвали ее слова из контекста. В отношении телеведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и заочно вынесли приговор — шесть лет лишения свободы.

Живущая в Испании Лазарева внезапно снова вернулась к словам об атаках ВСУ. Как пояснила сейчас телеведущая, ее фраза тогда была искренней.

Татьяна Лазарева Фото: Социальные сети

Как ответил Лазаревой Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объяснил, почему Лазарева так себя ведет.

«Все „убеганты“, когда уезжают из РФ, стараются привлечь своими высказываниями внимание к себе западных спецслужб, Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), который получает гранты от правительства США и MI6. Когда Лазарева изначально делала это высказывание, на тот период у нее все было плохо, она сама на это жаловалась. Сейчас, когда она поработала по западным методичкам, дела у нее наладились, все стало хорошо. Это благодарность хозяевам, которые ее кормят», — считает Бородин.

Что сказали в «Сорока сороков» о высказывании Лазаревой

Лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин согласен с Бородиным. По его мнению, Лазарева пишет и говорит то, что от нее требуют западные покровители.

«Тогда она на эмоциях, на кураже вякнула, потом, получив реакцию людей из России, в ней что-то человеческое взыграло, и она пыталась эту фразу отыграть. Сегодня Лазарева не та, которая была раньше, — это подконтрольный инструмент в руках врагов России, что ей скажут, то она и говорит», — сказал Кормухин.

Он пояснил, что все иноагенты, покидая Россию и обосновываясь на Западе, попадают в поле кураторов, в первую очередь из иностранных разведок, которые диктуют, что им говорить.

Андрей Кормухин Фото: АГН «Москва»

«Лазарева не исключение из правил. Видимо, там появилась задача актуализировать эту повестку, ей сказали — и она исполняет. Не нужно воспринимать их (иноагентов. — NEWS.ru) слова как слова самостоятельных людей, которые что хотят, то и говорят», — отметил Кормухин.

Из-за чего Лазарева может так себя вести

В Сети подозревают, что Лазарева могла находиться под воздействием алкоголя, когда писала пост в соцсети. Ее подозревали в злоупотреблении спиртным после слов телеведущей Ксении Собчак, которая рассказывала, что на съемках программы «Две звезды» от коллеги пахло алкоголем. По словам журналистки, Татьяна пронесла коньяк в гримерку и ее поведение на съемочной площадке было ужасным.

Лазарева сама признавалась, что из-за бытовых проблем и общей обстановки в Испании, куда она переехала после начала СВО, она сильно нервничала и много пила.

Журналист Владимир Соловьев назвал ее состояние «алкоголической агрессией».

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