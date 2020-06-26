Лазарев выложил фото с голым торсом и призвал всех заняться спортом

https://static.news.ru/photo/05bed764-b7ac-11ea-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец и актёр театра и кино Сергей Лазарев опубликовал в Instagram горячее фото. На снимке у артиста накачанное тело и кубики на прессе.

Однако, судя по подписи к посту, фото было сделано давно, так как Лазарев написал о том, что его тело должно выглядеть также, как и в то время. Певец также призвал всех следовать его примеру.

Надо срочно возвращаться в эту форму. Хватит сопли жевать. Залы открылись, все на спорт! Я уже, — написал Лазарев.

Сергею Лазареву 37 лет. Он воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочь Аню, он бережёт их от посторонних глаз и считает, что они могут пострадать от его популярности. Артист в одном из интервью охарактеризовал себя как человека подозрительного и скрытного. Ему, говорит певец, проще спрогнозировать плохой сценарий, чем хороший, и заранее подготовиться к нему.

Как писал NEWS.ru, ранее бывшая возлюбленная певца Сергея Лазарева опубликовала странный коллаж, который вызвал странную реакцию.