Лазарев призвал не соревноваться размером помощи пострадавшим в «Крокусе» Лазарев призвал не делать из помощи пострадавшим в «Крокусе» соревнование

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев заявил, что после трагедии в «Крокус Сити Холл» люди начали меряться размером помощи пострадавшим. В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского он призвал не делать из этого соревнование, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует — тот так и существует. Это не соревнование, — подчеркнул исполнитель.

Он добавил, что не стоит называть конкретных сумм, отправленных на благотворительность, так как открытые заявления приводят в обвинениям в хайпе. При этом он пояснил, что не афиширующих свою поддержку звезд часто уличают в бездействии.

Вообще в принципе нужно делать добрые дела, и это должно становиться доброй традицией, привычкой, — заключил Лазарев.

Во время мероприятия артист также заявил, что России нужны другие герои. По его мнению, стоит больше рассказывать не о блогерах, а о людях, которые совершают героические поступки. Он напомнил, что сейчас воспитывает собственных детей и хочет, чтобы примерами для них становились добившиеся чего-то подростки. По его словам, лидерами мнений должны быть целеустремленные люди, направленные в сторону добра.