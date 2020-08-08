Лазарев и Кудрявцева познакомили своих детей

https://static.news.ru/photo/49d9ac94-da57-11ea-9ea6-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева устроила пышное торжество по случаю двухлетия дочки Марии. На день рождения пригласили бывшего возлюбленного блондинки Сергея Лазарева.

Во время праздника звёзды познакомили своих детей. 6-летний Никита и 2-летняя Анна Лазаревы веселились вместе с Машей и другими детьми. Дом был украшен воздушными шарами. А во дворе поставили батут. Маленьких гостей развлекали аниматоры.

Папа подарил машину, — написала Кудрявцева в сториез Instagram.

А она подарила дочке рояль.

Светская львица встречалась с Лазаревым с 2008 по 2012 года. Многие не верили в искренность их чувств. Сами звёзды утверждают, что любили друг друга, но через какое-то время поняли, что их дороги разошлись. Сейчас певец воспитывает двоих детей один. Известно, что их родила суррогатная мать.

Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии. Старший сын Жан был рождён в браке с музыкантом Сергеем Ленюком. О молодом человеке практически ничего неизвестно. Он ведёт закрытый образ жизни.

Как ранее писал NEWS.ru, Лазарев показал поклонникам новую татуировку, которую он набил в честь двухлетней дочери Анны. Теперь запястье исполнителя украшает буква А, на которой присутствуют узоры.