Квартиру Кудрявцевой раскритиковали за цыганщину

https://static.news.ru/photo/69b5123e-0620-11eb-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ксения Собчак/Youtube.com

Телеведущая Лера Кудрявцева дала интервью Ксении Собчак для её YouTube-канала и показала свою огромную квартиру в центре Москвы. Однако роскошный, по её мнению, интерьер не нашёл положительного отклика у зрителей. Многие назвали это цыганщиной и обвинили звезду в отсутствии вкуса.

Квартира Кудрявцевой находится на улице Красная Пресня на 12-м этаже новостройки, её площадь составляет 115 кв. метров. Она призналась, что оформляла её, ориентируясь полностью на свой вкус, так как в то время жила одна. Сейчас она живёт в загородном особняке с мужем и дочерью, а в московской квартире хранятся её дорогие наряды. Многочисленные комментаторы не оценили обилие лепнины, позолоты, цветов и ангелочков и прочей «ненужной роскоши» в квартире ведущей.

«У меня аж в глазах зарябило», «Где покупается эта цыганская мебель? Ещё 300 лет надо, чтобы от этого ужаса в головах избавиться», «Поведение, стиль, интерьер... Кошмар», — цитируют «Невские новости» комментарии.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II провела виртуальный рум-тур по Букингемскому дворцу. Подписчики династии увидели Белую гостиную, в которой находится люстра с золотыми подсвечниками и пианино с позолотой, изготовленное по личному заказу королевы Виктории в 1856 году. В гостиной есть секретный вход, спрятанный за зеркалом и шкафом. Фолловеры увидели и Тронный зал с двумя красными стульями из резного и позолоченного бука, тронами королевы и принца Филиппа. Также в аккаунте королевской семьи в течение суток можно было увидеть бальный зал, дворцовую картинную галерею и позолоченную винтовую лестницу, стены рядом с которой украшены портретами членов королевской семьи.