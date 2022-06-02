«Кто с мечом пришёл, тот от него и погибнет»: Пригожин о концерте Лободы Пригожин высказался об отменённом концерте Лободы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская певица Светлана Лобода

Во Владивостоке отменили концерт украинской певицы Светланы Лободы, запланированный на 15 июня. Ранее в правительстве Приморья высказались против выступления артистов, занимающих антироссийскую позицию по ситуации на Украине. Отмену выступления Лободы в беседе с NEWS.ru прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Он напомнил, что выступления российских артистов на Украине запрещают последние восемь лет, при этом украинские артисты продолжают гастролировать в РФ.

Когда случилось, то, что случилось, вместо того чтобы как-то консолидироваться и промолчать, наши украинские коллеги начали «давить на газ». Соответственно, сколько всё это могло продолжаться: вы у нас делайте всё, что хотите, а нам к вам нельзя? — возмутился Пригожин.

В качестве примера он привёл певицу Валерию, которая не имеет возможности выступать на Украине все эти годы.

Поэтому тут либо мы защищаем друг друга, особенно творческие люди, по моему глубокому убеждению, должны быть за мир, либо мы живем по формулировке «кто к нам с мечом пришел, тот от него и погибнет», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что Лобода намерена извиниться перед россиянами за всё сказанное в их адрес. Побеседовать со зрителями она собиралась как раз во время выступления во Владивостоке.