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Ксения Бородина рассказала о своём отдыхе в Крыму

15:05, 16 августа 2020 12
Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Крыму. По словам телеведущей, в настоящее время она вместе с семьёй отдыхает в Ялте.

Как рассказала Бородина, каждый год она старается летом вылететь на отдых в Турцию. Однако в этом году из-за пандемии ей пришлось изменить свои планы и отправится в Крым.

Она забронировала отель, где всё включено, а также три дня решила просто пожить в центре города. Телеведущая отметила, что у отдыха в Крыму есть плюсы и минусы, но о них пока судить сложно, поскольку она только недавно приехала.

Могу сказать одно, люди тут очень добрые и приветливые, это радует. Всё расскажут, всё покажут, помогут если надо, я вот люблю так, — написала она в Instagram.

Ксения Бородина также считает, что российские курорты должны развиваться. В связи с этим она посоветовала сильно постараться, чтобы народ хотел вернуться и не чувствовал, что его ограбили после отдыха в своей же стране, также нужен хороший сервис и приемлемые цены.

Надо всегда так встречать гостей, чтобы они хотели прилететь обратно, сервис всегда должен быть на высшем уровне стараться и только стараться и все получится, — пояснила она.

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Как писал ранее NEWS.ru, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала жителей Крыма, недовольных обилием туристов на полуострове. Она считает, что высказывающие такие мнения люди «роют могилу сами себе». Она также посоветовала представителям туриндустрии регионов «не загибать» цены из-за боязни того, что такого наплыва туристов больше не случится, а работать над качеством сервиса.

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