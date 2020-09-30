Крутой рассказал, как актёр Леонов на коленях просил для него квартиру

https://static.news.ru/photo/fd96475c-03e1-11eb-8fe8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Леонов Фото: Global Look Press

Свои первые шаги в столице композитору Игорю Крутому, его первой супруге Елене и маленькому сыну Николаю давались очень тяжело. Их часто выгоняли со съёмного жилья из-за неуплаты. Помог семье начинающего музыканта актёр Евгений Леонов.

Об этом пианист и певец рассказал в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». По словам Крутого, Леонов в буквальном смысле встал на колени перед чиновником, чтобы выбить для их семьи жильё, и рассказал, что сдружились они со знаменитым советским артистом в совместных творческих поездках.

Крутой рассказал, что Леонов относился к нему по-отечески и как-то за беседой выяснил, что у него с женой и сыном нет своей квартиры, и решил помочь.

Мы с ним и Валентиной Толкуновой приехали на приём к председателю райисполкома. Леонов сразу упал на колени, потом выяснилось, что у него это отработанный приём — он таким образом выпросил много квартир актёрам. Председатель обалдел и бросился поднимать народного артиста СССР. Леонов сказал ему, что встанет, только если мне дадут квартиру, — вспомнил Крутой.

18-метровую комнату в коммунальной квартире ему нашли за месяц. По соседству с Крутыми жил певец Александр Серов, с которым композитор был в приятельских отношениях и работал вместе. Первое, что купил Крутой в свою квартиру, было пианино и раскладушка.

Это была моя первая крепость в Москве, первая площадь. Когда я зашёл в эту комнату, очень волновался — понимал, что теперь я ни от кого не завишу, — отметил музыкант.

Крутой подчеркнул, что всю жизнь будет благодарен Евгению Леонову и Валентине Толкуновой. При этом он до сих пор дружит со вдовой актёра — Вандой Стойловой.

Как писал NEWS.ru, ранее Игорь Крутой рассказал, почему распался его первый брак.