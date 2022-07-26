Критик объяснил, почему Киркоров «переобулся» и «покаялся» перед военными Критик Рудченко: Киркоров «переобулся» и «покаялся» перед военными ради своей аудитории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Музыкант Филипп Киркоров «переобулся», изменив свое мнение о спецоперации на Украине, и пригласил на свои концерты в Крыму раненых военных, чтобы удержать свою аудиторию, заявил музыкальный критик Павел Рудченко в статье для «Царьграда». По его мнению, большая часть россиян поддерживает СВО, поэтому артистам приходится адаптироваться к общественному мнению.

Они же всё-таки лидеры мнений, для людей работают, контент создают. Если люди придерживаются одной позиции, а артисты другой, аудитория сужается и концерты отваливаются. Какие-то, может, и будут продолжать организовывать, но общее количество сразу уменьшится. Потому что большая часть населения поддерживает решения властей и спецоперацию в том числе, — уточнил Рудченко.

Критик напомнил, что коллега Киркорова Сергей Лазарев также изначально высказался против спецоперации, однако передумал, когда встал вопрос о его участии в крупных проектах. Рудченко предположил, что «поп-король» прощупывал почву для своих высказываний, а позже — «развернулся на 180 градусов», так как понял, что может потерять аудиторию.

Возможно, был сценарий, прощупывание почвы: получится или нет? Не получилось. В результате пришлось запустить раскаяние и пригласить на концерт военных, — резюмировал Рудченко.

Ранее Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова. Артист подчеркнул, что сейчас как никогда важно «сплотиться».