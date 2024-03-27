Стало известно, когда начнут снимать «Крик 7» Журналист Дэниел Рихтман сообщил о скором старте съемок фильма «Крик 7»

Фото: pa9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кортни Кокс в фильме «Крик 4»

Журналист Дэниел Рихтман заявил, что съемки седьмой части франшизы «Крик» стартуют этим летом. Согласно опубликованным на портале Patreon данным инсайдера, в картине примут участие несколько актеров из прошлых фильмов.

Речь идет о сыгравших в «Крик 4» канадской актрисе Нив Кэмпбелл и американской актрисе Кортни Кокс. Также в новой части появится Патрик Дэмпси, который снимался в третьей части франшизы.

Режиссером картины выступит Кевин Уильямсон, который работал над фильмами «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет». Он также вошел в число создателей сценария для легендарного сериала «Дневники вампира».

Предыдущая часть франшизы вышла 6 марта 2023 года. Сборы фильма почти достигли 169 млн долларов. Мировая премьера самого первого «Крика» состоялась 18 декабря 1996 года и собрала в прокате 173 млн долларов.

Ранее в Сети появился трейлер американского комедийного боевика «Плохие парни 4». Режиссерами картины стали работавшие над фильмами Marvel Studios Адиль Эль Арти и Билал Фалла. Главные роли в фильме сыграют легендарные Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Именно они открывают ролик. В самом трейлере показаны несколько ярких сцен картины: трюки героя Смита, схватка в падающем вертолете и ряд перестрелок.