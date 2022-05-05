«КП»: Ургант уезжает на заработки в Европу

Иван Ургант / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иван Ургант вместе с Дмитрием Хрусталёвым и Аллой Михеевой отправляется на заработки в Европу. Артисты хотят представить европейскому зрителю сценическую версию «Вечернего Урганта», пишет KP.RU.

В афишах постановка значится как «Мировое турне Вечерний Ургант Live», цены на билеты начинаются от €39. Самые дорогие места будут стоить €150, это порядка 10 тысяч рублей.

Шоу «Вечерний Ургант» в России пока закрыто. Шоумен уже более двух месяцев остаётся без работы, уточняет газета. В марте Ургант вместе со всей семьёй уезжал из России в Израиль. Поклонники решили, что он эмигрировал. Сам артист не ответил на выпады в свой адрес.

Со слов Ирены Понарошку стало известно, что Иван Ургант не собирается оправдываться перед зрителями, так как это «унизительно», а кому надо — «те поймут», якобы сказал телеведущий, не уточнив, что именно должна понять российская публика.

На фоне спецоперации российской армии на территории Украины наиболее обсуждаемой персоной в сфере российского шоу-бизнеса стал ведущий Первого канала Иван Ургант. Он одним из первых осудил действия российских вооружённых сил, затем его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир, после этого телеведущий уехал из страны, а затем вернулся.